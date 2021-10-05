5 شروط للالتحاق ببرنامج «أكاديمية هدف للقيادة»

الرياض - محمد عبدالله - جدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التذكير بـ5 شروط للالتحاق ببرنامج «أكاديمية هدف للقيادة»، والتي تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة.

وذكر صندوق هدف– عبر تويتر- أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، ووجود خبرة عملية مدتها خمس سنوات كحد أدنى تتضمنها سنتان خبرة إشرافية أو إدارية.

وكذلك الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى، وإتقان اللغة الإنجليزية لمسار التدريب المقدم باللغة الإنجليزية.

وأشار الصندوق إلى أنه للانضمام إلى البرنامج من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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