شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس مصر بذكرى العبور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.