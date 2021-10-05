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سفارة المملكة في نيوزيلندا: الحصول على جرعتَي كورونا شرط للدخول من 1 نوفمبر

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يكون قد مضى على اللقاح ١٤ يوماً على الأقل قبل تاريخ الوصول لنيوزيلندا

أوضحت سفارة المملكة في نيوزيلندا، أنه لدخول المواطنين إلى البلاد، لابد من شرط الحصول على لقاح .

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تفيد السفارة بأنه يشترط حصول القادمين إلى نيوزيلندا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا اعتباراً من 1 نوفمبر 2021 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 17 عاماً، وعليهم إظهار ما يثبت تلقيهم اللقاح عند حجزهم مرافق الحجر الصحي الإلزامي أو ما يثبت إعفاؤهم من اللقاح عند دخولهم المطار.

وأضافت، أن يكون قد مضى على اللقاح ١٤ يوماً على الأقل قبل تاريخ الوصول لنيوزيلندا.. علما أن مبلغ الغرامة يصل كحد أقصى إلى (4000) دولار نيوزيلندي، في حال لم يُثبت المسافر تلقيه اللقاح قبل القدوم لنيوزيلندا.

وتابعت: للمعلومية، فإن حدود نيوزيلندا لا تزال مغلقه لغير النيوزيلنديين.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 09:53 AM

قالت: يكون قد مضى على اللقاح ١٤ يوماً على الأقل قبل تاريخ الوصول لنيوزيلندا

سفارة المملكة في نيوزيلندا: الحصول على جرعتَي كورونا شرط للدخول من 1 نوفمبر
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أوضحت سفارة المملكة في نيوزيلندا، أنه لدخول المواطنين إلى البلاد، لابد من شرط الحصول على لقاح كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تفيد السفارة بأنه يشترط حصول القادمين إلى نيوزيلندا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا اعتباراً من 1 نوفمبر 2021 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 17 عاماً، وعليهم إظهار ما يثبت تلقيهم اللقاح عند حجزهم مرافق الحجر الصحي الإلزامي أو ما يثبت إعفاؤهم من اللقاح عند دخولهم المطار.

وأضافت، أن يكون قد مضى على اللقاح ١٤ يوماً على الأقل قبل تاريخ الوصول لنيوزيلندا.. علما أن مبلغ الغرامة يصل كحد أقصى إلى (4000) دولار نيوزيلندي، في حال لم يُثبت المسافر تلقيه اللقاح قبل القدوم لنيوزيلندا.

وتابعت: للمعلومية، فإن حدود نيوزيلندا لا تزال مغلقه لغير النيوزيلنديين.

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، سفارة المملكة في نيوزيلندا: الحصول على جرعتَي كورونا شرط للدخول من 1 نوفمبر ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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