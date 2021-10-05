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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 09:42 AM
قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤيةيوم ماطر في نجران.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، يوم ماطر في نجران.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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