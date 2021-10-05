محمد بن مسعود - الدمام - قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة). وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 09:42 AM قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية يوم ماطر في نجران.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء يوم ماطر في نجران.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة). وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً. الكلمات المفتاحية

، يوم ماطر في نجران.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه