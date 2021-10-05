، احذروا أثناء القيادة.. تنبيه من "أمن الطرق" لمكة ومحافظات ومراكز تابعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوّهت إلى ما قد تشهده المنطقة من أمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من "أضم - العرضيات - بني يزيد - قيا - ميسان - يلملم".

ونوّهت، عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- أمطاراً متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، "لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة".