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"الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على شرورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، تشمل الخرخير.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 09:15 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

"الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على شرورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، تشمل الخرخير.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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