- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، تشمل الخرخير.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 09:15 AM
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء"الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على شرورة
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، تشمل الخرخير.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، "الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على شرورة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على شرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.