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توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة ونجران وجنوب المنطقة الشرقية؛ تمتد إلى اليمن، مشيراً إلى أن الحالة المتوقعة ستكون من خفيفة لغزيرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "البداية من اليوم الثلاثاء، ومتوقع استمرارها عدة أيام؛ تُالخليج 365 برياح نشطة، والله أعلم".
واختتم: "الوسم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ".
"ممطرة" غزيرة تستمر أياماً.. "الحصيني": حالة تبدأ اليوم وهذه مناطقهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-05
توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة ونجران وجنوب المنطقة الشرقية؛ تمتد إلى اليمن، مشيراً إلى أن الحالة المتوقعة ستكون من خفيفة لغزيرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "البداية من اليوم الثلاثاء، ومتوقع استمرارها عدة أيام؛ تُالخليج 365 برياح نشطة، والله أعلم".
واختتم: "الوسم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ".
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
08:36 AM
توقّعها مسبوقة برياح نشطة وقال: الوسم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ
توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة ونجران وجنوب المنطقة الشرقية؛ تمتد إلى اليمن، مشيراً إلى أن الحالة المتوقعة ستكون من خفيفة لغزيرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "البداية من اليوم الثلاثاء، ومتوقع استمرارها عدة أيام؛ تُالخليج 365 برياح نشطة، والله أعلم".
واختتم: "الوسم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ".
، "ممطرة" غزيرة تستمر أياماً.. "الحصيني": حالة تبدأ اليوم وهذه مناطقها ،
المصدر : الخليج 365
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