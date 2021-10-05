سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء.. تعرف عليه

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.



وظل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

ووفق للعين كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.14 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 4 بنوك، وهي بنك مصر، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، والتجاري الدولي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.21 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أكد أحمد مغاورى، المفوض العام للمشاركة المصرية في إكسبو 2020 دبي، أن الافتتاح التاريخي للمعرض فخر للإمارات، ولكل عربي من المحيط للخليج.

وقال، إن إكسبو 2020 دبي فرصة عظيمة تجمع أكثر من 192 دولة حول العالم تحت شعار عبقري "تواصل العقول وصنع المستقبل"، لنعيد تقديم أنفسنا من خلال ما نمتلكه من مقومات أساسية وتعزيز مبادئ السلام والتكامل والتنمية والازدهار من أجل الجميع.

وأشار مغاورى، إلى أن إكسبو 2020 دبي يجسد الجهود الكبيرة والمخلصة لدولة الإمارات، لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي عكس الاحترافية في التخطيط المدروس والتواصل الفعال مع كافة الشركاء والقدرات العالية في إدارة الأزمات الطارئة، وتحويل التحديات إلى فرص حيث نأمل أن نرى إكسبو 2020 دبي "ديستريكت 2020" أحد أبرز وأهم المدن الذكية في العالم.

استقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.21 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.15 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.31 جنيه للشراء، و21.45 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.12 جنيه للشراء و 21.35 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 51.89 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، أمس.