، "ممطرة" غزيرة تستمر أياماً.. "الحصيني": حالة تبدأ اليوم وهذه مناطقها ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقّعها مسبوقة برياح نشطة وقال: الوسم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة ونجران وجنوب المنطقة الشرقية؛ تمتد إلى اليمن، مشيراً إلى أن الحالة المتوقعة ستكون من خفيفة لغزيرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "البداية من اليوم الثلاثاء، ومتوقع استمرارها عدة أيام؛ تُالخليج 365 برياح نشطة، والله أعلم".

واختتم: "الوسم السبت 10 ربيع الأول 1443هـ".