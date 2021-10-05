، عملية الـ4 ساعات تُنهي معاناة خمسينية من ورم يزن 1 كيلو جرام بمجمع سليمان الحبيب في العليا ،

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تَمكّن الفريق الطبي بمركز طب وجراحة المخ والأعصاب في مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، من إجراء جراحة ناجحة ودقيقة، لاستئصال ورم عصبي يقع بين القناة الشوكية ويمر بين أضلاع الصدر، لمريضة تبلغ من العمر 52 عامًا.
ووصلت المريضة للمستشفى وهي تعاني من ضعف في العضلات وضيق في التنفس وتنميل في الأطراف.
وأوضح الدكتور عبدالله النبهان استشاري جراحة العمود الفقري الحاصل على الزمالة الألمانية ورئيس الفريق المعالج، أنه تم إخضاع المريضة للفحوصات السريرية الدقيقة، وأشعة الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة المقطعية (C.T.)، والتي أظهرت وجود ورم عصبي ضخم يبلغ طوله 25سم ويزن 1كجم، ضاغط بشكل كبير على القناة الشوكية والقفص الصدري؛ مما استدعى التدخل الجراحي العاجل لإزالته قبل حدوث أية مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريضة لا قدر الله.
وأضاف الدكتور "النبهان": قمنا بتشكيل فريق طبي من عدة تخصصات دقيقة لإجراء هذه الجراحة، من استشاريي جراحة العمود الفقري والصدرية، واستشاريي الجراحة العامة، والمسالك البولية، والجهاز التنفسي، والتخدير، وكادر التمريض، وتم تجهيز المريضة لإجراء تلك الجراحة التي استغرقت 4 ساعات متواصلة، قام خلالها الفريق الطبي باستئصال كامل الورم العصبي بشكل دقيق، وإخراجه من بين القناة الشوكية مرورًا بين أضلاع الصدر.
ونوّه بأن العملية تكللت بالنجاح؛ بفضل الله، ثم للتناغم الكبير بين أعضاء الفريق الطبي.
بعد ذلك خضعت المريضة لمدة 3 أسابيع، للبرنامج التأهيلي والعلاجي، حتى انتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها، وبدأت تمارس حياتها بصورة طبيعية ولله الحمد.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 08:36 AM
كان عبارة عن ورم عصبي يقع بين القناة الشوكية ويمر بين أضلاع الصدرعملية الـ4 ساعات تُنهي معاناة خمسينية من ورم يزن 1 كيلو جرام بمجمع سليمان الحبيب في العليا
تَمكّن الفريق الطبي بمركز طب وجراحة المخ والأعصاب في مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، من إجراء جراحة ناجحة ودقيقة، لاستئصال ورم عصبي يقع بين القناة الشوكية ويمر بين أضلاع الصدر، لمريضة تبلغ من العمر 52 عامًا.
ووصلت المريضة للمستشفى وهي تعاني من ضعف في العضلات وضيق في التنفس وتنميل في الأطراف.
وأوضح الدكتور عبدالله النبهان استشاري جراحة العمود الفقري الحاصل على الزمالة الألمانية ورئيس الفريق المعالج، أنه تم إخضاع المريضة للفحوصات السريرية الدقيقة، وأشعة الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة المقطعية (C.T.)، والتي أظهرت وجود ورم عصبي ضخم يبلغ طوله 25سم ويزن 1كجم، ضاغط بشكل كبير على القناة الشوكية والقفص الصدري؛ مما استدعى التدخل الجراحي العاجل لإزالته قبل حدوث أية مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريضة لا قدر الله.
وأضاف الدكتور "النبهان": قمنا بتشكيل فريق طبي من عدة تخصصات دقيقة لإجراء هذه الجراحة، من استشاريي جراحة العمود الفقري والصدرية، واستشاريي الجراحة العامة، والمسالك البولية، والجهاز التنفسي، والتخدير، وكادر التمريض، وتم تجهيز المريضة لإجراء تلك الجراحة التي استغرقت 4 ساعات متواصلة، قام خلالها الفريق الطبي باستئصال كامل الورم العصبي بشكل دقيق، وإخراجه من بين القناة الشوكية مرورًا بين أضلاع الصدر.
ونوّه بأن العملية تكللت بالنجاح؛ بفضل الله، ثم للتناغم الكبير بين أعضاء الفريق الطبي.
بعد ذلك خضعت المريضة لمدة 3 أسابيع، للبرنامج التأهيلي والعلاجي، حتى انتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها، وبدأت تمارس حياتها بصورة طبيعية ولله الحمد.
، عملية الـ4 ساعات تُنهي معاناة خمسينية من ورم يزن 1 كيلو جرام بمجمع سليمان الحبيب في العليا ،
المصدر : الخليج 365
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