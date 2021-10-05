المملكة تشارك في اجتماع الجمعية العمومية 62 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرياض - محمد عبدالله - تشارك المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية في اجتماع الجمعية العمومية 62 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، المنعقدة في مقرها بمدينة جنيف السويسرية، خلال المدة من 4 - 8 أكتوبر 2021.

ويرأس وفد المملكة المشارك الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وبمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.

وعبر الدكتور السويلم خلال كلمته في الجمعية العمومية, عن رغبة المملكة واستعدادها لاستضافة المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، مشيراً إلى أن المملكة انضمت إلى عدة اتفاقيات في الآونة الأخيرة، منها معاهدة بودابست، واتفاق نيس، واتفاق ستراسبورغ.

وبيّن أن الهيئة تعمل مع وزارة التعليم على إدراج الملكية الفكرية في المناهج التعليمية، حيث استضافة برنامج مدرسة الويبو الصيفية بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بحضور 55 مشاركاً من 9 دول، وذلك في إطار الجهود لنشر المعرفة وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية، موضحاً أن الهيئة تعمل على تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال إطلاق مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية، التي تهدف إلى رفع مستوى الامتثال بأنظمة وقوانين الملكية الفكرية بالقطاع العام، وقد أُهل مسؤولون من 76 جهة حكومية.

وأشار إلى مبادرة الهيئة بإطلاق الإصــدار الأول مـن المعـجم العـربي للمـلكية الفــكريـة، متطلعاً إلى أن تتبنى المنظمة اعتماد معاجم ملكية فكرية بست لغات الرسمية.

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