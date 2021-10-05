نشرة عاجل.. التفاصيل الكاملة لإطلاق موسم الرياض وعطل مفاجئ يصيب تطبيقات فيسبوك واتسآب وإنستجرام

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها قائد مركبة يحاول دهس شخص ويصدم سيارة.. و«المرور» يضبطه، رئيس هيئة الترفيه يعلن إطلاق موسم الرياض في نسخته الثانية 20 أكتوبر، .. خبير تقني يكشف عن أزمة بسبب دمج البيانات بين «فيسبوك وإنستجرام وواتساب»، وزير الإعلام: المملكة حققت 3 أرقام قياسية في إكسبو دبي 2021، وزير الإعلام: التستر سرطان ينهش الاقتصاد و3 إجراءات لمكافحته، بدء بيع الأسلحة والذخيرة بمنصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية.

رئيس هيئة الترفيه يعلن إطلاق موسم الرياض في نسخته الثانية 20 أكتوبر

أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الإثنين، إطلاق موسم الرياض في نسخته الثانية 20 أكتوبر.

بالفيديو.. وزير الإعلام: المملكة حققت 3 أرقام قياسية في إكسبو دبي 2021

قال الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف، إن جناح المملكة الذي شاركت به في إكسبو دبي حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس.

القبض على مواطن ومقيم أفغاني لبيعهما سكرابًا وكابلات نحاسية مسروقة في مكة

ألقت شرطة مكة المكرمة، اليوم، القبض على مواطن ومقيم أفغاني لبيعهما سكرابًا وكابلات نحاسية مسروقة.

وزير الإعلام: التستر سرطان ينهش الاقتصاد و3 إجراءات لمكافحته

قال وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، إن التستر التجاري سرطان ينهش اقتصاد البلد لعقود قديمة وأضاع الفرص على أبنائنا وبناتنا.

الأسعار والفعاليات والفرص.. التفاصيل الكاملة لإطلاق موسم الرياض

أكد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، وجود التزام وتنسيق كامل مع وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية في موسم الرياض، منوها باستمرار فعاليات "بوليفارد" و"فيا رياض" مستمرة حتى بعد انتهاء الموسم، ويتم تسهيل التراخيص ودعم الكثير من الشركات لديمومة مشاريعها.

تعرف على طقس السعودية اليوم.. أمطار وسحب رعدية وسيول على مناطق عدة

ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية، حيث نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتكوُّن سحب رعدية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط للرياح وتساقط البرد وسيول، وذلك على 6 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين، كما أهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

بدء بيع الأسلحة والذخيرة بمنصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية

بدأت منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية أمس، في تسلُّم طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، في خطوة تسهل عملية البيع وآلية التسليم.

أمام خادم الحرمين الشريفين.. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم

تشرف، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، بتقديم أوراق اعتمادهم سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

قائد مركبة يحاول دهس شخص ويصدم سيارة.. و«المرور» يضبطه

ضبط المرور السعودي، قائد مركبة صدم سيارة أثناء محاولته دهس شخص آخر إثر خلافات بينهما.

الزعاق يصنف خطورة «شاهين».. ويكشف «عدو الأعاصير اللدود»

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق إن إعصار شاهين يعد من الدرجة الأولى «الأخف»، وذلك رغم الإضرار التي خلفها.



سائق ينقل عمالا بطريقة مخالفة.. و«المرور» يتفاعل

تفاعل المرور السعودي اليوم الاثنين، مع بلاغ ورده بشأن قيام سائق بنقل عمال بطريقة مخالفة.

الداخلية توضح موقف غير المحصنين التابعين للفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة فقد تقرر أن يطبق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وزارة الصحة تبدأ تنفيذ حملتها التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

بدأت وزارة الصحة تنفيذ حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء بالمملكة، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي) الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

شركة المياه: ربط الفواتير بشبكة إيجار

دشنت شركة المياه الوطنية، ربط فواتير المياه بشبكة إيجار.

الغذاء والدواء تحذر مروجي المستحضرات مجهولة المصدر: مساءلة نظامية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مروجي المستحضرات مجهولة المصدر من المساءلة النظامية.

بالصور.. غلق معمل مخالف لمنتجات التبغ مجهولة المصدر في جدة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، غلق معمل مخالف لمنتجات التبغ مجهولة المصدر في جدة.

الملك وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في ضحايا إعصار شاهين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان في ضحايا إعصار شاهين، الذي ضرب عدة ولايات في السلطنة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالسلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عمان إثر تعرضها للحالة المدارية (إعصار شاهين)، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار.

المعلم قلب التعليم النابض.. شعار وفعاليات احتفاء التعليم باليوم العالمي للمعلم

تحت شعار "المعلّم قلب التعليم النابض" تحتفي المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة باليوم العالمي للمعلم، غداً الثلاثاء.

بالفيديو.. خبير تقني يكشف عن أزمة بسبب دمج البيانات بين «فيسبوك وإنستجرام وواتساب»

كشف الخبير في تقنية المعلومات محمد عادل، عن أسباب انقطاع خدمة برامج التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإنستجرام وواتساب»، في أغلب مناطق العالم.

خبراء: عطل فيسبوك سبقته اتهامات لمسؤولة سابقة فضحت سياسة الموقع

كشف خبراء، ملابسات جديدة في عطل موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيسبوك»، مشيرين إلى اتهامات سابقة للعطل المفاجئ.

عطل مفاجئ يصيب تطبيقات فيسبوك واتسآب وإنستجرام

فوجئ مستخدمو تطبيقات فييسبوك وواتساب للتراسل الفوري وإنستغرام، في عدة دول يالعالم بعطل مفاجيء حجب الخدمات.

مع توقف «واتساب» المفاجئ.. تعرف على ستة تطبيقات بديلة للمراسلة

توقف تطبيق تبادل الرسائل النصية «واتساب» بشكل مفاجئ عن العمل، ليصيب ملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم، مع تعطل خدمات شركة «فيسبوك» المالكة له.

النصر يباغت عبدالرزاق حمد الله بعقوبة كبيرة

كشف عبدالرحيم حمد الله، شقيق المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن قيام إدارة النادي بتوقيع عقوبة مالية ضخمة على شقيقه.

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