عطل بموقع تويتر لدى بعض مستخدميه في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - فوجئ بعض مستخدمي موقع تويتر في المملكة بعطل مفاجئ به على خلفية العطل الفني الذي يضرب عددا من مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية حول العالم، بحسب ما ذكرته «العربية».

وعالميا رجَّح خبراء أمنيون أن يكون انقطاع واتساب وفيسبوك وإنستجرام، ناتجا عن خطأ في التصميم أو خطأ داخلي، أو احتمال حدوث تخريب من قبل أحد الأشخاص.

وقلل الخبراء في الوقت ذاته من احتمال حدوث «اختراق خارجي»، مشيرين إلى أن أي هجوم من ذلك النوع يتطلب إما التنسيق بين الجماعات الإجرامية القوية أو تقنية مبتكرة للغاية، وفق «رويترز».

ووفق تقرير لـ«رويترز» فقد أقر فيس بوك بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاته ، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول طبيعة المشكلة أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بالانقطاع.

وفوجئ مستخدمو تطبيقات فيسبوك وواتساب للتراسل الفوري وإنستغرام، في عدة دول بالعالم بعطل مفاجيء حجب الخدمات.

وتوقفت التطبيقات الشهيرة لدى الملايين من المستخدمين، ولم يستطيعوا ارسال أو استقبال أي محادثات كتابية أو تبادل للصور أو مقاطع الفيديو.

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