شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه جامعة الملك فيصل بإيجاد تخصصات نوعية تواكب تطلعات القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على إنجازات جامعة الملك فيصل وسير العملية التعليمية في الجامعة.

وأكد سموه، خلال استقبال سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس جامعة الملك فيصل د. محمد العوهلي، على ضرورة الحرص على إيجاد تخصصات نوعية تواكب تطلعات القيادة الرشيدة «أيدها الله»، وتتماشى مع رؤية الوطن 2030 ليساهم شباب وشابات المنطقة المؤهلين في تحقيق أهداف الرؤية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجامعة لرفع جودة المخرجات واستثمار الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم الجامعي من القيادة.

من جهته، قدم رئيس جامعة الملك فيصل تقريرا لسموه عن إنجازات الجامعة، وجهودها في البحث العلمي، بالإضافة لسير العملية التعليمية، رافعا الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمام ودعم سموه المستمر للجامعة وأنشطتها.