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عاجل | مشروع لتقييم مطارات المدينة وحائل وجازان

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تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني التعاقد مع بيت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف تقييم مطارات المملكة وتجربة المسافرين، بدءا من معرفة مستويات الخدمة في 3 مطارات سعودية بمناطق المدينة المنورة، وحائل، وجازان.

وتسعى الهيئة إلى عمل تقارير، بناءً على الزيارات الميدانية للمطارات المختارة، توضح فيها أداء وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف فيها، بناء على أعلى معايير الجودة العالمية.

مطارات في 3 مناطق

01 مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز «المدينة المنورة»

تاريخ التأسيس: 1950 (المطار الجديد 2015)

نوع المطار: دولي

القدرة الاستيعابية للمسافرين: 4.800.000 مسافر

عدد المحطات: 1

مجموع المساحة المبنية: 27 كم2

02 مطار حائل (إياتا: HAS - إيكاو: OEHL)

يبعد عن وسط مدينة حائل نحو 5 كم في الاتجاه الجنوبي

تاريخ التأسيس: 1974

القدرة الاستيعابية للمسافرين: 500 ألف

عدد المحطات: 1

مجموع المساحة المبنية: 52 كم

03 مطار الملك عبدالله «جازان»

يبعد عن وسط مدينة جازان، أقصى جنوب غرب ، نحو 3 كم

تاريخ التأسيس: 1978

المشغل: حكومي

القدرة الاستيعابية للمسافرين: 900.000 مسافر

مجموع المساحة المبنية: 0.0081 كم2


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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