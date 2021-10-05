، النصر يواجه أبها "وديًا" .. والمدرب الجديد يقف على جاهزية  اللاعبين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الجمعة ، نظيره أبها "وديًا" على أرض ملعب "مرسول بارك" بالرياض ، حيث يسعى المدير الفني للأصفر البرتغالي "بيدرو" الوقوف على المستوى الفني للاعبين ومدى الجاهزية لهذا اللقاء.

وكان "بيدرو" قد دشن ، أمس الاثنين، مهمته باجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق أول حصة تدريبية تحت قيادته.



ويستغل النصر فترة التوقف الحالية لأيام فيفا للاستعداد لمواجهة الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.