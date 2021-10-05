، عودة فيسبوك وواتساب للعمل بعد ساعات من تعطلهما لدى المستخدمين حول العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "انستجرام" عاد للعمل في الولايات المتحدة

عادت منصتي فيسبوك وواتساب للعمل بعد عطل استمر عدة ساعات منع المستخدمين حول العالم من دخول المنصتين.

وتفصيلا، عاد تطبيق "انستجرام" للعمل في الولايات المتحدة، بما ، فيما أشارت مراسلة قناة العربية إلى أن منصة فيسبوك عادت للعمل في كندا .

وتفصيلا، كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن فيس بوك يرسل فريقا إلى كاليفورنيا فى محاولة لإعادة عمل خوادمه يدويا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وقال خبراء إن خطأ تقنى هو السبب المرجح لتعطل خدمات فيس بوك وواتساب وإنستجرام.

وشكا عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى، من تعطل خدمة تواصل واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر، حيث يتعذر على المستخدمين الاتصال مع البرنامج.