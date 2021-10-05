- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود والمبادرات التي قدمتها المملكة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن الشقيق، كما تطرق الجانبان إلى جهود المملكة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق التي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 12:52 AM
تطرقا إلى جهود ومبادرات السعودية للوصول إلى حل سياسي شاملوزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي آخر المستجدات لإنهاء الأزمة اليمنية
استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود والمبادرات التي قدمتها المملكة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن الشقيق، كما تطرق الجانبان إلى جهود المملكة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق التي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر.
، وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي آخر المستجدات لإنهاء الأزمة اليمنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي آخر المستجدات لإنهاء الأزمة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.