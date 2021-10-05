، نيابة عن "الفيصل" .. "القاضي" يفتتح بطولة كأس العالم للأثقال ،

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افتتح بدر القاضي نائب وزير الرياضة، مساء اليوم الاثنين، نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا للأثقال، والتي تستضيفها السعودية في جدة.
وكان وزير الرياضة قد كتب عبر حسابه على «تويتر» ،مرحبًا بالفرق المشاركة :« يسرني أن أرحب بجميع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا للأثقال في بلدهم الثاني السعودية، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق وطيب الإقامة بمحافظة جدة».
من جانب آخر نوه القاضي بأن استضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي تأتي تأكيدًا لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة، قائلاً:«هذا الدعم حوّل أحلامنا لواقع ملموس، ومعه أصبحت بلادنا مركزًا عالميًّا مهمًّا لإقامة الفعاليات الرياضية الدولية».
ويمثل السعودية في البطولة 13 رباعًا ورباعة وهم: "محمد المرزوق، وحسن المرزوق، وعلي مجيد، وحسين الدحيلب، وأمجد الغانم، وجواد الشاخوري، وعبدالله الأحمد، وليث الباقر، ويوسف المدرهم، وجاسم الزوري، ورفيف مطلق، وذكرى خرمي، وليان القرشي".
وتستمر البطولة حتى الـ12 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 رباع ورباعة يمثلون 54 دولة من مختلف دول العالم.
نيابة عن "الفيصل" .. "القاضي" يفتتح بطولة كأس العالم للأثقالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-04
افتتح بدر القاضي نائب وزير الرياضة، مساء اليوم الاثنين، نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا للأثقال، والتي تستضيفها السعودية في جدة.
وكان وزير الرياضة قد كتب عبر حسابه على «تويتر» ،مرحبًا بالفرق المشاركة :« يسرني أن أرحب بجميع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا للأثقال في بلدهم الثاني السعودية، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق وطيب الإقامة بمحافظة جدة».
من جانب آخر نوه القاضي بأن استضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي تأتي تأكيدًا لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة، قائلاً:«هذا الدعم حوّل أحلامنا لواقع ملموس، ومعه أصبحت بلادنا مركزًا عالميًّا مهمًّا لإقامة الفعاليات الرياضية الدولية».
ويمثل السعودية في البطولة 13 رباعًا ورباعة وهم: "محمد المرزوق، وحسن المرزوق، وعلي مجيد، وحسين الدحيلب، وأمجد الغانم، وجواد الشاخوري، وعبدالله الأحمد، وليث الباقر، ويوسف المدرهم، وجاسم الزوري، ورفيف مطلق، وذكرى خرمي، وليان القرشي".
وتستمر البطولة حتى الـ12 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 رباع ورباعة يمثلون 54 دولة من مختلف دول العالم.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
10:42 PM
وزير الرياضة رحب بالفرق المشاركة
افتتح بدر القاضي نائب وزير الرياضة، مساء اليوم الاثنين، نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا للأثقال، والتي تستضيفها السعودية في جدة.
وكان وزير الرياضة قد كتب عبر حسابه على «تويتر» ،مرحبًا بالفرق المشاركة :« يسرني أن أرحب بجميع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا للأثقال في بلدهم الثاني السعودية، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق وطيب الإقامة بمحافظة جدة».
من جانب آخر نوه القاضي بأن استضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي تأتي تأكيدًا لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة، قائلاً:«هذا الدعم حوّل أحلامنا لواقع ملموس، ومعه أصبحت بلادنا مركزًا عالميًّا مهمًّا لإقامة الفعاليات الرياضية الدولية».
ويمثل السعودية في البطولة 13 رباعًا ورباعة وهم: "محمد المرزوق، وحسن المرزوق، وعلي مجيد، وحسين الدحيلب، وأمجد الغانم، وجواد الشاخوري، وعبدالله الأحمد، وليث الباقر، ويوسف المدرهم، وجاسم الزوري، ورفيف مطلق، وذكرى خرمي، وليان القرشي".
وتستمر البطولة حتى الـ12 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 رباع ورباعة يمثلون 54 دولة من مختلف دول العالم.
، نيابة عن "الفيصل" .. "القاضي" يفتتح بطولة كأس العالم للأثقال ،
المصدر : الخليج 365
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