محمد بن مسعود - الدمام - بحضور فهد بن جلوي يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان نجران للهجن.

وتشهد الفترة الصباحية لليوم الختامي للمنافسات التي تُعد أول الكؤوس في برنامج الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2021 – 2022، إقامة 8 أشواط لفئة الحِيل والزمول المفتوح والعام، بالإضافة إلى شوط ماراثون "ثنايا حِيل"، فيما ستقام أشواط الرموز للحِيل والزمول، بالإضافة لشوط ماراثون "قعدان زمول" في الفترة المسائية.

على ميدان الهجن.. أمير منطقة نجران يرعى حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-04 يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان نجران للهجن.

وتشهد الفترة الصباحية لليوم الختامي للمنافسات التي تُعد أول الكؤوس في برنامج الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2021 – 2022، إقامة 8 أشواط لفئة الحِيل والزمول المفتوح والعام، بالإضافة إلى شوط ماراثون "ثنايا حِيل"، فيما ستقام أشواط الرموز للحِيل والزمول، بالإضافة لشوط ماراثون "قعدان زمول" في الفترة المسائية. 04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 08:52 PM بحضور فهد بن جلوي بحضور فهد بن جلوي يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان نجران للهجن.

وتشهد الفترة الصباحية لليوم الختامي للمنافسات التي تُعد أول الكؤوس في برنامج الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2021 – 2022، إقامة 8 أشواط لفئة الحِيل والزمول المفتوح والعام، بالإضافة إلى شوط ماراثون "ثنايا حِيل"، فيما ستقام أشواط الرموز للحِيل والزمول، بالإضافة لشوط ماراثون "قعدان زمول" في الفترة المسائية.

، على ميدان الهجن.. أمير منطقة نجران يرعى حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي ،

المصدر : الخليج 365

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