الجوازات السعودية توضح عقوبة صاحب العمل الذي يترك عمالته تعمل لحسابها الخاص

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تتمثل في الغرامة بقيمة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل من المملكة.



وأكدت مسؤول في الجوازات أن صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له، يعاقب صاحب العمل بغرامة قدرها 5 آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة قدرها 50 ألف ريال وبالسجن لمدة 3 أشهر. وفقا لصيحفة عكاظ.

وأضاف، في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويرحل الوافد المخالف على حسابه، والحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة 3 سنوات.

وتابع المسؤول، أن المقيم الذي يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص يرحل إلى بلاده، وأن تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي، وإذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة، وإذا كان المشغل له مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 20 ألف ريال أو بالسجن لمدة 3 أشهر أو بهما معاً.