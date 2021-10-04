تركي آل الشيخ: فعاليات هيئة الترفيه وفرت 100 ألف وظيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تواصل قصة نجاحها في مواجهة فيروس كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية.

وأشاد خلال مؤتمر التواصل الحكومي أمس بمشاركة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بالتفاعل الكبیر مع الیوم الوطني 91 للمملكة، وقال إنه یعكس مشاعر الحب والانتماء لھذا الوطن العظیم.

وأضاف القصبي، أن المملكة حققت إنجازا فریدا على مستوى العالم، بتحقیقھا المركز الثاني في مؤشر النھضة الرقمیة بین دول مجموعة العشرین.

وتابع، أن المملكة حققت المركز الثاني من بین 121 دولة في مؤشر نیكاي للتعافي من جائحة كورونا، الذي یقیس القدرة على التعامل مع الإصابات والتقدم في التحصین وعودة الأنشطة.

واستطرد: الدولة جادة في إیجاد حلول جذریة للقضاء على التستر التجاري، وسط تكامل جھود أكثر من 20 جھة حكومیة.

وقال القصبي: المملكة كجزء من العالم، تأثرت فیھا السیاحة بسبب الجائحة، كما تأثرت كل دول العالم، والزملاء في وزارة السیاحة، استثمروا وقت الجائحة في التركیز على بناء قطاع السیاحة المحلیة.

وأكد، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وضعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أمام أسس السیاستین الخارجیة والداخلیة للمملكة، المبنیة على حسن الجوار، والتنمیة الشاملة، وتوطید الأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الإعلام المكلف، بأن جناح المملكة في معرض «إكسبو دبي 2020» يحقق 3 أرقام قیاسیة في موسوعة «جینیس»، ویعكس حقیقة التحول غیر المسبوق الذي تعیشه المملكة.

وتابع القول: اختیار #العراق ضیف الشرف في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب، بوصفه بلد التاریخ العریق، والثقافة المتنوعة.

وأوضح أن إطلاق ولي العهد استراتيجية منطقة عسير، يعزز مكانة عسیر الغنیة بطبیعتھا وإنسانھا وتراثھا، لتكون وجھة سیاحیة عالمیة على مدار العام.

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن عدد الشركات تجاوز 2300 شركة، مما وفر 100 ألف وظيفة.

وقال إن هناك تعاونا مع سدايا للحد من السوق السوداء فيما يخص تذاكر الفعاليات، بنسبة تتجاوز 99%، لافتا إلى إصدار 4400 ترخيص وتصريح و100 ألف وظيفة وتدريب 100 ألف شخص.

المملكة حققت بحسب القصبي:







المركز الثاني من بين 121 دولة في مؤشر نيكاي للتعافي من مرض كوفيد 19



المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في مؤشر النهضة الرقمية



المرتبة الـ 10 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي



255 مليارا أعلى رقم حققته الصادرات غير النفطية من يونيو 2020 حتى يونيو 21



تركي آل الشيخ: