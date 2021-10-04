شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان.
وأعرب ولي العهد، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.
من جهة ثانية استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس الأول، مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
كما بحث اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.
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