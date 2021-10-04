محمد بن مسعود - الدمام - قدَّمتها مديرة منتج بأحد أقسام الشركة بهدف إصلاح الخلل والمشاكل تلقى الكونغرس الامريكي قبل اسابيع قليلة مجموعة وثائق سرية عن فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتس اب وانستغرام وفيسبوك ماسنجر من قبل احدى المخبرات والتي كانت تعمل في الشركة في وقت سابق .

وظهرت المخبرة والتي عملت مديرة المنتج في احد اقسام الشركة ، ان الامور في فيسبوك سيئة وكانت اسواء شيء رأته في حياتها وانها قدمت مجموعة من الوثائق السرية للسلطات لاصلاح الخلل والمشاكل .

ولم توضح المخبرة فرانسيس هاوجين محتوى الوثائق التي تلقاها المسؤولون في الكونغرس ،قائلة انها لا ترغب الضرر بالشركة وتريد الاصلاح .

واشارت الى ان الشركة تبحث عن الارباح قبل كل شيء لذلك تسمح ببعض المحتوى الضار والعنف والكراهية لانها تجذب اعداد اكبر من المتابعين الى جانب التجسس على عمليات بحث المتابعين لرفع نسبة الاعلانات وقيمة الاعلانات في الشركة .

وذكرت هاوجين ان اكبر مشكلة تواجهها الشركة هي مؤسسها ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرج الذي يسمح باستمرار المحتوى المثير ويروج للعنف ، الى جانب انه يسيطر بشكل كامل على فيسبوك ولا يسمح للمتخصصين بفعل شيء الا ما يراه هو صحيحاً.

و كان البيت الابيض قد علق على عطل منصات التواصل الاجتماعي ، بان منصات التواصل تثبت قوتها وقدرتها ولا يمكن السيطرة عليها ، مشيراً الى ضرورة اجراء اصلاحات والسيطرة عليها بشكل اقوى من قبل القوانين الداخلية .

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 12:06 AM قدَّمتها مديرة منتج بأحد أقسام الشركة بهدف إصلاح الخلل والمشاكل قبل الانقطاع بـ24 ساعة.. الكشف عن "وثائق سرية" تسلَّمها "الكونغرس" عن فيسبوك والواتس قبل الانقطاع بـ24 ساعة.. الكشف عن "وثائق سرية" تسلَّمها "الكونغرس" عن فيسبوك والواتس تلقى الكونغرس الامريكي قبل اسابيع قليلة مجموعة وثائق سرية عن فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتس اب وانستغرام وفيسبوك ماسنجر من قبل احدى المخبرات والتي كانت تعمل في الشركة في وقت سابق .

وظهرت المخبرة والتي عملت مديرة المنتج في احد اقسام الشركة ، ان الامور في فيسبوك سيئة وكانت اسواء شيء رأته في حياتها وانها قدمت مجموعة من الوثائق السرية للسلطات لاصلاح الخلل والمشاكل .

ولم توضح المخبرة فرانسيس هاوجين محتوى الوثائق التي تلقاها المسؤولون في الكونغرس ،قائلة انها لا ترغب الضرر بالشركة وتريد الاصلاح .

واشارت الى ان الشركة تبحث عن الارباح قبل كل شيء لذلك تسمح ببعض المحتوى الضار والعنف والكراهية لانها تجذب اعداد اكبر من المتابعين الى جانب التجسس على عمليات بحث المتابعين لرفع نسبة الاعلانات وقيمة الاعلانات في الشركة .

وذكرت هاوجين ان اكبر مشكلة تواجهها الشركة هي مؤسسها ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرج الذي يسمح باستمرار المحتوى المثير ويروج للعنف ، الى جانب انه يسيطر بشكل كامل على فيسبوك ولا يسمح للمتخصصين بفعل شيء الا ما يراه هو صحيحاً.

و كان البيت الابيض قد علق على عطل منصات التواصل الاجتماعي ، بان منصات التواصل تثبت قوتها وقدرتها ولا يمكن السيطرة عليها ، مشيراً الى ضرورة اجراء اصلاحات والسيطرة عليها بشكل اقوى من قبل القوانين الداخلية . الكلمات المفتاحية

، قبل الانقطاع بـ24 ساعة.. الكشف عن "وثائق سرية" تسلَّمها "الكونغرس" عن فيسبوك والواتس ،

المصدر : الخليج 365