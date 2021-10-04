محمد بن مسعود - الدمام - 05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 12:08 AM "البنتاجون" يبحث إمكانية وجود تهديد أمني وراء توقف وسائل التواصل الرابط المختصر الكلمات المفتاحية "البنتاجون" يبحث إمكانية وجود تهديد أمني وراء توقف وسائل التواصل ، "البنتاجون" يبحث إمكانية وجود تهديد أمني وراء توقف وسائل التواصل ،

المصدر : الخليج 365

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