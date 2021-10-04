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نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021 م خمس مبادرات تطوعية صحية، استهدفت 4465 مستفيدًا، حيث وصل عدد المتطوعين 53 متطوعًا ومتطوعة، وبلغ عدد الساعات التطوعية فيها إلى 618 ساعة.
وأشارت صحة حائل إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية الصحية التي تتبناها الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة حائل، وتهدف إلى خدمة وتوعية أفراد المجتمع.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 11:54 PM
ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية الصحية التي تتبناها الإدارة"صحة حائل" تنفذ 5 مبادرات تطوعية استهدفت 4465 مستفيدًا
نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021 م خمس مبادرات تطوعية صحية، استهدفت 4465 مستفيدًا، حيث وصل عدد المتطوعين 53 متطوعًا ومتطوعة، وبلغ عدد الساعات التطوعية فيها إلى 618 ساعة.
وأشارت صحة حائل إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية الصحية التي تتبناها الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة حائل، وتهدف إلى خدمة وتوعية أفراد المجتمع.
، "صحة حائل" تنفذ 5 مبادرات تطوعية استهدفت 4465 مستفيدًا ،
المصدر : الخليج 365
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