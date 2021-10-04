، "صحة حائل" تنفذ 5 مبادرات تطوعية استهدفت 4465 مستفيدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية الصحية التي تتبناها الإدارة

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021 م خمس مبادرات تطوعية صحية، استهدفت 4465 مستفيدًا، حيث وصل عدد المتطوعين 53 متطوعًا ومتطوعة، وبلغ عدد الساعات التطوعية فيها إلى 618 ساعة.

وأشارت صحة حائل إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية الصحية التي تتبناها الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة حائل، وتهدف إلى خدمة وتوعية أفراد المجتمع.