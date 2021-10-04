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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين جديدين، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعديد وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة صبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الثلاثاء.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 11:41 PM
تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الرابعة فجراً"الأرصاد" ينبه الشرقية وجازان: أمطار غزيرة وتدن في الرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين جديدين، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعديد وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة صبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الثلاثاء.
، "الأرصاد" ينبه الشرقية وجازان: أمطار غزيرة وتدن في الرؤية الأفقية ،
المصدر : الخليج 365
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