الملك وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في ضحايا إعصار شاهين

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان في ضحايا إعصار شاهين، الذي ضرب عدة ولايات في السلطنة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ إعصار شاهين الذي ضرب عدة ولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للسلطان هيثم بن طارق، في ضحايا إعصار شاهين، الذي ضرب عدة ولايات في السلطنة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ إعصار شاهين الذي ضرب عدة ولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب».

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