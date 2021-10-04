الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تغلق 34 منشأة وتضبط أكثر من 13 ألف مادة مخالفة

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 34 منشأة إعلامية مخالفة لأنظمتها ولوائحها، وضبطت أكثر من 13 ألف مادة غير نظامية خلال حملة ميدانية في منطقتي عسير ونجران.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنها نفذت 215 جولة ميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت الإعلامية بالمعايير والأنظمة المنصوص عليها، رصدت خلالها 86 منشأة مخالفة تنوعت مخالفاتها ما بين (مزاولة النشاط بدون ترخيص، أو انتهاء صلاحية الترخيص أو عدم مطابقة اللوحة الخارجية لمسمى الترخيص)، أغلقت منها 34 منشأة، إضافة إلى مصادرتها 13,965 مادة غير نظامية من بينها 4,813 قرصًا مضغوطًا مقرصنًا (CD)، و 91 ذاكرة USB، و15 جهازًا للنسخ، و 655 لعبة إلكترونية غير مصنفة عمريًا من قبل الهيئة.

وشددت على أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها والتقيد بالتصنيف العمري المعتمد لديها، مع ضرورة احترام الملكية الفكرية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط: ، أو الرقم الموحد 920004242.

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