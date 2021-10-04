بالصور.. غلق معمل مخالف لمنتجات التبغ مجهولة المصدر في جدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، غلق معمل مخالف لمنتجات التبغ مجهولة المصدر في جدة.

وقال حساب الوزارة على تويتر: «لا تهاون مع الغش التجاري.. فرقنا الرقابية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ضبطت معملاً مخالفاً في جدة».

وضبطت الفرق 311 كيلو من التبغ الخام والمعسل مجهول المصدر، 1060 لتر نكهات، 9 آلاف مغلف بعلامات تجارية منوعة، وتم الإغلاق وحجز الكميات واستدعاء المالك لإكمال الإجراءات.

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