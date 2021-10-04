القبض على 4 مخالفين بالرياض جمعوا مبالغ مالية مجهولة المصدر وحولوها خارج المملكة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة الرياض، اليوم، القبض على 4 مخالفين لنظام الإقامة لجمعهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، لارتكابهم جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متّخذين من وحدةٍ سكنية بمدينة الرياض مقرّا لذلك، وضبط بحوزتهم (1,360,586) ريالًا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

«صحة الرياض» تضبط وافدًا يمارس العلاج الطبيعي في موقع مخالف