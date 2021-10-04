الغذاء والدواء تحذر مروجي المستحضرات مجهولة المصدر: مساءلة نظامية

الرياض - محمد عبدالله - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مروجي المستحضرات مجهولة المصدر من المساءلة النظامية.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنها تقوم برصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة.

وأضافت أنها تتابع من يسوق تلك المستحضرات داخل المملكة. وتُحذِّر كل من يشارك في ترويجها داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة من أنه سيكون عُرضة للمساءلة النظامية.

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