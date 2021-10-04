تعرف على طقس الخليج اليوم.. آخر تطورات الإعصار شاهين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس دول الخليج العربي، اليوم الاثنين، أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر في عُمان، انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين، بحسب تليفزيون عُمان، وإلى التفاصيل:

إعصار شاهين يعبر أجزاءً من عمان والإمارات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أن يعبر الإعصار شاهين، الأحد 1443/2/26هـ، أجزاء من عُمان والإمارات، منبهًا لإمكانية هطول أمطار غزيرة، ونشاط للرياح السريعة، كما توقع تحول الإعصار إلى منخفض جوي مساء الاثنين.

انتهاء التأثيرات المباشرة لإعصار شاهين

أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر في عُمان، انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين، بحسب تليفزيون عُمان، وأظهرت مراكز التنبؤات حاليًا، بحسب بيان مركز الإنذار المبكر، تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة، بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية مع تلاشيه التدريجي.

تسجيل ٧ وفيات جراء الإعصار شاهين

تم تسجيل ٧ حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان جراء الحالة المدارية شاهين بمحافظة شمال الباطنة، وتمكنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف من انقاذ 8 أشخاص تم احتجازهم في بعض الأودية بمحافظة الداخلية حيث احتجز شخصان في وادي الحجر بإزكي و3 أشخاص في منطقة طوي النص واحتجز اثنان في وادي جابر وشخص بمركبته في مجرى وادي حلفين.

«الأرصاد العمانية» تكشف تطورات إعصار شاهين

توقعت هيئة الأرصاد في سلطنة عمان استمرار تأثير العاصفة المدارية "شاهين" وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شـديدة السـرعة أحيانًا على محافظتي شمال وجـنـوب الباطنة تمتد لاحقًا لتشمل محافظتي الظاهرة والبريمي، كما توقعت الأرصاد العمانية، كذلك هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظتي الداخلية ومسقط.

الإعصار شاهين يغرق سفينة بميناء السلطان قابوس

أعلنت وكالة الأنباء العمانية غرق سفينة خشبية بميناء السلطان قابوس، وإنقاذ جميع أفراد طاقمها جراء إعصار شاهين، وكشفت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن أن فريقًا من هيئة البيئة العمانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قاموا بزيارة موقع غرق السفينة.

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