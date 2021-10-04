شركة المياه: ربط الفواتير بشبكة إيجار

الرياض - محمد عبدالله - دشنت شركة المياه الوطنية، ربط فواتير المياه بشبكة إيجار.

تم تدشين خدمة ربط عدادات المياه بعقود الإيجار الموثقة في الشبكة الإيجارية، ليتم نقل عدادات المياه إلكترونياً باسم المستفيد الفعلي من الوحدة العقارية أثناء عملية توثيق العقد.

جاء ذلك في بيان مفاده، أن عملية الربط تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المؤجرين والمستأجرين من خلال الوسطاء العقاريين.

وتسمح الخدمة بشكل اختياري بنقل خدمات المياه من المؤجر إلى المستأجر وإصدار فاتورة المياه باسمه للوحدة العقارية، وتمكينه من سدادها بشكل مباشر دون العودة إلى المالك أو الوسيط خلال فترة العقد الإيجاري، حيث يشمل نطاق الخدمة المستأجرين السعوديين في جميع مدن المملكة.

ويمكن ذلك المستأجرين من إدارة خدمات المياه لمساكنهم، وتنظيم الاستهلاك، إضافة إلى التقليل من النزاعات المترتبة على الآلية السابقة في تحصيل الفواتير وسدادها عن طريق المؤجر أو الوسيط العقاري.

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