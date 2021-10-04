فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية جمهورية توغو

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية في جمهورية توغو روبرت دوسيه، وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

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