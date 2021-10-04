أمطار على عسير

في الوقت الذي نشرت الأرصاد عبر موقعها الرسمي توقعات للأمطار التي سوف تشهدها منطقة عسير وبعض مناطق الجنوب، وبينت الأرصاد أن من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى توخي الحيطة، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الإثنين وحتى الجمعة القادم على مناطق (الرياض، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، ومكة المكرمة)، تصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.
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