إحياء 6 محاصيل بعد انقطاعها 4 عقود

وأكد الخليل لـ«دوت الخليج» أمس، وجود الميزة النسبية لثمرة محصول «اللومي» في الأحساء مقارنة بالمناطق والمحافظات الأخرى داخل وخارج المملكة، وتفرد اللومي بالجودة والقيمة الغذائية، وكمية العصير في الثمرة، وذلك بسبب الأجواء المناخية المواتية لزراعته فضلًا عن التربة الملائمة.
وأطلع الخليل خلال زيارته لأحد مزارع اللومي، التي تعتبر مزرعة نموذجية، يصل ارتفاع الشجرة فيها إلى 3.5 أمتار، وعرضها قرابة متر واحد، وتبدأ الثمار بعد 4 أشهر بنسبة 70%، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 10 آلاف شتلة سنويًّا.
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