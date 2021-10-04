أعمدة كهرباء نجران جسد بلا ضوء

ورصدت «دوت الخليج» شكاوى الأهالي من وجود أعمدة إنارة تم تركيبها منذ عام ولم يستكمل المشروع حتى الآن، حيث يمر الطريق بعدد من القرى المأهولة بالسكان مثل بئر بركة وقرية اللجام التراثية وخصيفة والصروف وحمامة، وبعض القرى في حي الجربة.
وأوضحت امانة نجران انها مستمرة في تحسين المشهد الحضري ودعت المواطنين إلى المشاركة في تحسين المشهد الحضري من خلال الإبلاغ عبر تطبيق بلدي.
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