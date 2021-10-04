لماذا يجب عليك الاحتفاظ بنسخ احتياطية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربما سمعت عبارة "احتفظ بنسخة احتياطية من كل شيء" ولكن لا يأخذ الجميع هذه العبارة بجدية كما ينبغي، وهذا قد يعرضهم لفقدان بياناتهم ربما لا تكون مهمة ولكن فقدان البيانات يمكن أن تكون كارثة للشركات الصغيرة والكبيرة.

ويعد النسخ الاحتياطي للبيانات ضروريا لإنقاذ الأعمال من فقدان المستثمرين والعملاء وحين الإغلاق.

فيما يلي 7 أسباب تحتم عليك حفظ نسخ احتياطية منتظمة:

منع فقدان البيانات

السبب الرئيس للنسخ الاحتياطي للبيانات هو حفظ الملفات المهمة في حالة حدوث عطل في النظام أو فشل محرك الأقراص الثابتة.

عمليات التدقيق والحسابات

مهم للشركات حفظ البيانات المالية والمحاسبية لأغراض إعداد التقارير وخاصة أثناء عمليات التدقيق.

علاقة العميل

تعمل المعلومات المحفوظة على تحسين إدارة العلاقات مع العميل، إضافة إلى ذلك تعمل معلومات العميل المحفوظة على بناء ثقة الشركة وقيمتها.

علاقات المستثمرين

النسخ الاحتياطي للبيانات يقلل من الوقت الشاق لتجميع التقارير السنوية للمساهمين.

ميزة تنافسية

يمكن أن تكون بيانات الشركة المحفوظة ميزة تنافسية نظرا لوجود العديد من الشركات التي تفشل في نسخ المعلومات المهمة احتياطيا.

تحسين الإنتاجية

باستخدام الملفات الاحتياطية الحالية، تعمل الشركات على تحسين الإنتاجية عن طريق تقليل الوقت الضائع، وتؤدي الملفات المؤرشفة إلى دراسات مقارنة بين الماضي والحاضر لابتكار خطة أكثر فعالية.

توفير الوقت

يقلل النسخ الاحتياطي للبيانات (الوقت الضائع) من خلال منع التكرار وسهولة استرجاعها في أي وقت. وبالتالي لا يتعين على الموظفين إعادة كتابة التقارير.