اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار» أمس- اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول. ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب الدكتور محمد الخيري، ومن جانب المعهد المدير التنفيذي للمعهد بسام البخاري. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية ومستهدفاته (أحد برامج رؤية 2030 الذي أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية مؤخرا)، كما تهدف إلى تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وذلك بناء على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.

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