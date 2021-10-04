تسجيل 53 إصابة بكورونا.. وشفاء 40 حالة

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وفي نفس السياق أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 53 حالة مؤكدة، وشفاء 40 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 175 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
53 إصابة جديدة
3 حالات وفاة
8727 إجمالي الوفيات
40 حالة شفاء
175 حالة حرجة
547,315 إجمالي الإصابات
536,370 إجمالي حالات الشفاء
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