شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 53 إصابة بكورونا.. وشفاء 40 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدة أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي نفس السياق أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 53 حالة مؤكدة، وشفاء 40 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 175 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. ‏ ‏

53 إصابة جديدة

3 حالات وفاة

8727 إجمالي الوفيات

40 حالة شفاء

175 حالة حرجة

547,315 إجمالي الإصابات

536,370 إجمالي حالات الشفاء