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تسجيل 53 إصابة بكورونا.. وشفاء 40 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدة أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي نفس السياق أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 53 حالة مؤكدة، وشفاء 40 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 175 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. ‏ ‏

53 إصابة جديدة

3 حالات وفاة

8727 إجمالي الوفيات

40 حالة شفاء

175 حالة حرجة

547,315 إجمالي الإصابات

536,370 إجمالي حالات الشفاء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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