شكرا لقرائتكم خبر تدشين مبادرة «الموهوبون العرب» غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، غدا مؤتمرا صحفيا في الرياض، لتدشين بدء مرحلة التسجيل في مبادرة (الموهوبون العرب).

وتهتم مبادرة «الموهوبون العرب» بتمكين الموهبة والإبداع وإيجاد بيئة محفزة لها، كونها الرافد الأساسي لازدهار العالم، وتعزيز الشغف بالعلوم لبناء قيادات شابة عربية واعدة تقود العالم العربي نحو مستقبل زاهر، وتأكيد أن الاستثمار في رعاية الموهوبين من أهم مقومات التنمية المستدامة في المجتمعات، وقيادة حراك علمي لاكتشاف ورعاية واحتضان الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، وستقوم منظمة الألكسو بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم بالدول العربية لترشح كل وزارة مجموعة من الطلبة المميزين لديها؛ ليخضعوا جميعا لمقياس «موهبة» للقدرات العقلية المتعددة كوسيلة لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالعالم العربي.

وتأتي المبادرة لتبرز الريادة السعودية في رعاية الموهبة عربيا وعالميا، ودور «موهبة»، بوصفها تمتلك البرنامج الأكثر شمولية في رعاية الموهوبين على مستوى العالم، ومشاركة خبراتها النوعية العريقة مع الجهات المعنية بالعالم العربي؛ لتعزيز المسؤولية نحو المتطلبات والتحديات العلمية والتكنولوجية والمعرفية.