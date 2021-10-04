شكرا لقرائتكم خبر ضبط 70 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1306 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 70 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 70 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.