شكرا لقرائتكم خبر تدريب 349 معلمة ابتدائية بمكة على المهارات الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث- الخطة التدريبية لبرنامج المهارات الرقمية للمرحلة الابتدائية، والصف الأول المتوسط، المنفذة خلال الفترة من 7 إلى 22 من الشهر الحالي، وفق أفضل الممارسات التقنية عبر القاعات الافتراضية، مستهدفة 349 متدربة.

وهدفت الخطة إلى تنمية مهارات المشاركين في الإلمام بموضوعات مقرر المهارات الرقمية، للمرحلة الابتدائية (الصفوف العليا)، والأول المتوسط، وهدفت -كذلك- إلى الإلمام بموضوعات وحدات الكتاب، من خلال تعلم الأساسيات، والعمل على النص، والعمل مع البرمجة، والتركيز على الموضوعات والمعلومات الإثرائية حول وحدات الكتاب، وتحديد الاستراتيجيات المناسبة للتدريس، كذلك الاستفادة من مصادر المعلومات المتنوعة في عملية التدريس.

من جهة ثانية زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أمس، مدرسة الزبير بن العوام المتوسطة، للاطلاع على سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب في الفصول، مطمئنا على التوظيف الفعال لمنصة مدرستي وتعزيز المهارات الأساسية، والوقوف على المستوى التحصيلي للطلاب.