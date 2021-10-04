إتلاف 3.5 ملايين مصنف منتهك لحقوق الحماية الفكرية

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جاء ذلك في الندوة التي أقيمت أمس، بعنوان «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، بمشاركة نورة العماري، والدكتورة الهنوف الدباسي من الهيئة، بمسرح معرض الرياض الدولي للكتاب 2021م، ضمن فعاليات مؤتمر الناشرين الذي يستمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، متضمنا ندوات وجلسات يتحدث فيها قادة صناعة النشر محليا وإقليميا ودوليا.
وأشار الحكمي في مداخلته التي قدمها في الندوة، إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقوم بدور كبير في حماية الملكية الفكرية في جميع المجالات سواء كانت علامات تجارية أو برامج أو مواد مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، مضيفا بأن 3 جهات دمجت في الهيئة لتسهيل وصول المستثمرين في هذه المجالات والاستفادة من ريادة الأعمال في المملكة.
من جهتها بينت نورة العماري أن الهيئة أنشأت عيادات استشارية تقدم المشورة للأفراد والشركات حول كيفية حماية وتطوير العمل والإنتاج الإبداعي والابتكاري، مشيرة إلى القيمة غير الملموسة للملكية الفكرية باعتبارها «قيمة تؤثر وتميز مبدعا عن آخر».
فيما أكدت الدكتورة الهنوف الدباس أن الجهة التي تفصل في نزاعات الملكية الفكرية هي المحاكم التجارية، مبينة أن الأفكار لا تحمى إلا إذا جسدت في عمل مكتوب أو مرئي أو مسموع.
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