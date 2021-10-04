شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التنفيذي للأرصاد: تزاحم التحليلات المتعلقة بالطقس يربك المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، على أن المركز يتابع على مدار الساعة تأثير الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة، جراء التأثير غير المباشر لإعصار شاهين.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية وفقا لآلية الإنذار المبكر لتقديم التقارير بشكل دقيق للجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة.

وشدد على أهمية أخذ معلومات الأرصاد من مصدرها الرسمي، حيث إن تزاحم النشر والتحليلات المتعلقة بالطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشوش وتربك المجتمع، ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها للمستفيدين وتطبيق نظام الأرصاد سيحد من هذه الظاهرة.

وجاء تصريح الرئيس التنفيذي خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالمركز التي عقدت أمس بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ بجدة، بهدف رفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة، ورفع الجاهزية للقطاعات المختصة بالمركز.

ونبه المركز إلى تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبا بزخات من البرد ورياح هابطة شديدة السرعة (تصل سرعتها إلى أكثر من 50كلم/ س) وتؤدي إلى إثارة الغبار.