المواقف مدفوعة الأجر تغطي 66% من شوارع مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المواقف المشغلة بمشروع تطوير وتأجير وتشغيل وإدارة المواقف على الشوارع بالعاصمة المقدسة 6767 موقفا تجاريا، من إجمالي المواقف المنفذة على الطبيعة وعددها 7325 موقفا جرى إعادة تأهيلها وتنظيمها.

وأوضح الناطق الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ»مكة»، أن عدد المواقف غير المشغلة حاليا 558 موقفا في شارع جبل الكعبة وحلقة الخضار وبجوار الأمانة بانتظار اعتمادها، مؤكدا في الوقت نفسه أن بعضها ذو طابع غير تجاري معفى من الأجرة.

وأضاف بأنه تجري تغطية 10 شوارع بمكة المكرمة من إجمالي 15 شارعا طبقا للعقد المبرم، فيصبح إجمالي نسبة تغطية المشروع 66.67% من إجمالي مساحة شوارع العاصمة المقدسة.

ولفت إلى أن الشركة المنفذة للمشروع فرغت من تخطيط وتجهيز وتطوير البنية التحتية عمرانيا وهندسيا في عدد من المواقع بما يتوافق مع المعايير العالمية وإنشاء الأرصفة وتجهيزها وعمل ممرات للمشاة وتوفير مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وعمل اللوحات الإرشادية لكافة المناطق المستهدفة، كما أن الشركة عملت على تنظيم وقوف السيارات بهدف زيادة استخدام المواقف من سيارة واحدة في اليوم إلى 6 أضعاف وفق الدراسات المتخصصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السيارات والمركبات المخالفة لأنظمة الوقوف، وفق الآلية التي وضعتها الأمانة.

يشار إلى أن المواقف مسبقة الدفع تعد خطوة مهمة في تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ككل، وساهمت في الحد من الوقوف العشوائي وسلامة المشاة وتوفير المزيد من المواقف.

المواقف مدفوعة الأجر في العاصمة المقدسة:

7325 موقفا إجمالي المواقف المنفذة، منها:

6767 موقفا مدفوع الأجر

558 موقفا غير مشغلة حاليا

66.67 % نسبة تغطية المشروع من إجمالي مساحة الشوارع