شكرا لقرائتكم خبر فرش 3 آلاف سجادة في التوسعة والساحة الغربية بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرغت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من منظومة خدماتها المقدمة في الساحة الواقعة بين باب 86 وباب 89 بالساحة الغربية، وتجهيزها بجميع الخدمات الميدانية والتوجيهية والإرشادية لينعم قاصدو المسجد الحرام بأفضل وأرقى الخدمات خلال وفودهم لتأدية صلاة المغرب والعشاء والفجر.

وجرت إعادة فرش السجاد في عامة المواقع داخل المسجد الحرام والساحة الغربية وتوسعة الملك عبدالله بنحو 3000 سجادة مع رفع السجاد في بداية النهار من مواقع «الساحة الغربية» وإرجاعه قبل حلول الليل وسط منظومة من الإجراءات الوقائية، حرصا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، رفع كامل استعدادات الإدارات الخدمية والفنية لاستقبال 100 ألف معتمر و60 ألف مصل، بحزم من الخدمات الفنية والتشغيلية، والإجراءات الاحترازية، في المسجد الحرام والساحة الغربية الواقعة بين البابين، وتوفير جميع الخدمات الفنية والتشغيلية، المراعية لجميع الإجراءات الاحترازية ومنها فرش السجاد في جميع أرجاء المسجد الحرام مع حزم من إجراءات التعقيم والتطهير الدورية الخاصة به، وتوفير خدمات سقيا ماء زمزم عن طريق الإمكانات التقنية والكوادر البشرية، وتكثيف عمليات التعقيم والتطييب والتطهير لينعم قاصدو المسجد الحرام بخدمات متميزة توائم تطلعات القيادة تجاه تميز منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.

إلى ذلك أطلقت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية، مبادرة بعنوان: (فحصك دليل وعيك) بهدف بث روح التعاون والتكاتف البناء والمثمر مع مستشفى أجياد العام، وتشمل قياس الضغط، ودرجة الحرارة، ونسبة السكر، وغيرها من الفحوصات الصحية المهمة، والتي تأتي وفق الأنظمة الصحية والوقائية ومن أهمها التباعد الجسدي.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية المهندس أمجد الحازمي أن للمبادرة عظيم الأثر في تحقيق تكامل منظومة الخدمات الاجتماعية وتعزيز روح التكافل والمودة والإخاء التي تحث عليها الشريعة الإسلامية ويؤكدها ولاة أمرنا الميامين.

من الخدمات الفنية والتشغيلية:

