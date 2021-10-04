شكرا لقرائتكم خبر مناقشة 157 ملاحظة متعلقة بطرق ومداخل الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المجلس البلدي بالرياض مع وكالة المشاريع بالأمانة 157 ملاحظة ضمن التوصيات والقرارات المتعلقة بالطرق والمداخل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها، إضافة إلى ملاحظات الجولات الميدانية وما رصده أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس خلال اللقاء الذي عقد مع وكيل أمين منطقة الرياض للمشاريع المهندس عبد الإله المشعل، وعدد من مديري الإدارات بالوكالة أبرز الملاحظات، ومعالجة عدد من المشاريع والطرق والمداخل.

وثمن رئيس المجلس خالد العريدي حرص الوكالة على المشاركة الفاعلة تعزيزا للعلاقة التكاملية بين المجلس البلدي وأمانة المنطقة، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات البلدية.