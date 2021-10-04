مناقشة 157 ملاحظة متعلقة بطرق ومداخل الرياض

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واستعرض المجلس خلال اللقاء الذي عقد مع وكيل أمين منطقة الرياض للمشاريع المهندس عبد الإله المشعل، وعدد من مديري الإدارات بالوكالة أبرز الملاحظات، ومعالجة عدد من المشاريع والطرق والمداخل.
وثمن رئيس المجلس خالد العريدي حرص الوكالة على المشاركة الفاعلة تعزيزا للعلاقة التكاملية بين المجلس البلدي وأمانة المنطقة، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات البلدية.
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