أمانة جدة تزيل 39 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم خلال أسبوع

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وأسفرت الحملة عن معالجة 3000 م2 من الكتابات المشوهة للجدران، ورفع 139 سيارة تالفة من الطرق وداخل الأحياء، إضافة إلى معالجة وضع 960 حاوية، وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات لـ2178 حاجزا، فضلا عن إزالة 6,952 لوحة دعائية مخالفة.
يذكر أن حملة «#صوّر _ وأرسل» تهدف إلى توعية السكان وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري في محافظة جدة، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن عناصر التشوه البصري من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».
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